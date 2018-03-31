Новости

Лобода підтвердила чутки про свою вагітність співачка заявила, що йде в дек...

Українська артистка отримала нагороду в Росії з рук Ероса Рамазотті і повідомила про своє "цікавому" положенні.

Киянка Світлана Лобода вчора в Росії отримала премію "Співачка року". В ході...

01.04.2018 14:40

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Туризм

Вони просто спробувати свою удачу і подивитися

Незважаючи на те, щоб повністю прокинутися, вона не могла ворухнутися.

Коли вона знову прокинулася на наступний ранок, Елейн підійшла до своєї шафки, щоб перевірити свої речі.

Її...

31.03.2018 03:10

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Отдых со звездами

Ольга Бузова випустила новий хіт і привітала шанувальників з 8 березня

Ольга Бузова — популярна співачка, чия кожна пісня стає справжнім хітом. Дівчина вирішила не надавати цю тенденцію і своїх шанувальників, випустивши нову пісню в честь 8 березня.

Ольга Бузова...

01.04.2018 05:10

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