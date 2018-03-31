Українська артистка отримала нагороду в Росії з рук Ероса Рамазотті і повідомила про своє "цікавому" положенні.
Киянка Світлана Лобода вчора в Росії отримала премію "Співачка року". В ході...
01.04.2018 14:40Далее 0 комм.
Незважаючи на те, щоб повністю прокинутися, вона не могла ворухнутися.
Коли вона знову прокинулася на наступний ранок, Елейн підійшла до своєї шафки, щоб перевірити свої речі.
Її...
31.03.2018 03:10Далее 0 комм.
Ольга Бузова — популярна співачка, чия кожна пісня стає справжнім хітом. Дівчина вирішила не надавати цю тенденцію і своїх шанувальників, випустивши нову пісню в честь 8 березня.
Ольга Бузова...
01.04.2018 05:10Далее 0 комм.
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31.03.2018 02:00Далее 0 комм.